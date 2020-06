La Polizia penitenziaria sostiene il personale sanitario e dona il sangue

Un primo gruppo di agenti della Polizia penitenziaria in servizio al carcere Don Bosco di Pisa si è presentato stamani, 24 giugno, al Centro trasfusionale di Cisanello per fare una donazione di sangue. Altri gruppi faranno donazioni nelle prossime settimane.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono stati accolti da Alessandro Mazzoni, direttore dell’unità operativa di Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti, e dalla dottoressa Mojgan Azadegan, in rappresentanza della Direzione aziendale. Il commissario Paolo Iantosca, vicecomandante della Casa circondariale, ha sottolineato come la scelta di donare sia stata "fortemente voluta dal personale della Polizia penitenziaria che ha attraversato l’emergenza Coronavirus, anche come segno di ringraziamento e profonda stima nei confronti di tutto il personale sanitario, compreso quello che opera all’interno dell’istituto di pena".