Ponsacco: arrestato 34enne, deve scontare un anno e mezzo

I Carabinieri di Ponsacco hanno arrestato un italiano di 33 anni, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze. L'uomo finito in manette deve scontare una pena residua di un anno e mezzo di reclusione per reati contro il patrimonio, commessi nell'anno 2014 a Castelfranco di Sotto. Dopo le formalità di rito, l'arrestato è stato accompagnato presso la propria abitazione, dove è ristretto in regime di detenzione domiciliare.