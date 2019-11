Ponsacco, non rispetta l'obbligo di dimora: arrestato 23enne

Non ha rispettato più volte la misura cautelare dell'obbligo di dimora, per questo l'Autorità Giudiziaria ha disposto per lui la custodia in carcere. I Carabinieri della Compagnia di Pontedera hanno eseguito la disposizione ieri, 12 novembre, a carico di un 23enne macedone, senza lavoro e pregiudicato, residente a Ponsacco nel condominio 'Bellavista' di via Rospicciano.

I militari, nel contesto dei controlli per il decoro urbano e la prevenzione e repressione dei reati, hanno prima accertato le violazioni poste in essere dal giovane, per infine rintracciarlo ed arrestarlo. Ora il 23enne si trova al Don Bosco di Pisa.