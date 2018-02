Ponte sull'Arnino, guasto e riparazione urgente: disagi al traffico

Intervento d'emergenza ieri, 11 febbraio, al Ponte sull'Arnino lungo Viale D'Annunzio. Prima delle ore 15 la strada è stata chiusa perché l'installazione temporanea ha presentato un problema causato da una perdita d'acqua. Sul posto sono intervenuti gli operai inviati dalla Provincia, responsabile dell'infrastruttura, mentre la polizia provinciale si è posizionata presso la rotonda di San Piero a Grado per segnalare la chiusura temporanea e deviare il traffico su Bigattiera e Pisorno.

Le operazioni si sono concluse alle ore 16. Riscontrati disagi al traffico, complice la bella giornata ed il Carnevale a Marina di Pisa. Il transito era già rallentato a causa del senso unico alternato imposto dai lavori in corso per il ponte definitivo, la cui conclusione è prevista per Pasqua.