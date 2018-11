Calcinaia, Ponte sull'Arno: via alla riapertura con traffico limitato ai mezzi pesanti

Lo stato dell'arte e le misure per tutelare le opere una volta completate. Il Comune di Calcinaia, oggi, 28 novembre, ha spiegato nella conferenza stampa in sala consiliare quanto è previsto per i lavori del Ponte sull'Arno, in via delle Case Bianche e via Giovanni XIII. Per l'amministrazione sono intervenuti l'assessore ai lavori pubblici Roberto Gonnelli e l'assessore alla viabilità Giuseppe Mannucci.

Sul Ponte sull'Arno sono state eseguite alcune manutenzioni a giunti e punti più critici e da domani, 29 novembre, sarà riaperto alla viabilità in senso unico alternato. Saranno poste le barriere new jersey per ridurre la larghezza dei mezzi pesanti in transito, alla misura di 2,30 metri. Il limite di velocità sarà ridotto a 30km/h. Il divieto, valido a mezzi superiori a 3,5 tonnellate, sarà indicato anche da apposita segnaletica verticale in corso di installazione. I mezzi pesanti quindi abituati a transitare sul collegamento dovranno rimodulare il loro percorso od utilizzare vetture che rientrano nei limiti. "La misura serve a preservare l'opera - ha spiegato Gonnelli - per sanzionare che non rispetta le previsioni abbiamo previsto l'installazione di telecamere, che andranno a gara ad anno nuovo".

Per quanto riguarda via delle Case Bianche è terminata la prima fase dell'asfaltatura. A partire da gennaio saranno installati i dissuasori di sosta, in modo da impedire il parcheggio delle auto sul marciapiede. Il cantiere riguardo la strada, percorribile dalle auto, sarà completato in primavera, con la stesura del manto antiusura, operazione da eseguirsi in periodi climatici più caldi. L'arco di tempo sarà comunque utile affinché il mantello stradale si assesti. A metà dicembre sarà ultimata l'installazione dell'illuminazione pubblica a led.

Per quanto riguarda via Giovanni XXIII, giovedì 29 novembre sarà chiuso il tratto compreso tra via Case Bianche e via dei Salici, da venerdì sarà invece istituito su tutta la strada un senso unico alternato per procedere al completamento dell'asfaltatura in direzione Pontedera sino ai confini del Comune di Calcinaia. In tutto il quartiere di Oltrarno sarà inoltre rivista e sostituita la cartellonistica stradale deteriorata e sarà realizzata la nuova segnaletica orizzontale.

Per il nuovo anno è già previsto un ulteriore piano di lavori che prevede asfaltature a Calcinaia e Fornacette e al definitiva realizzazione della rotatoria all'intersezione con via Matteotti, lavori che superano il valore di 500mila euro.

