Ponte delle Bocchette: chiusura e modifiche al traffico per lavori

Il Comune di Pisa comunica che domenica 9 giugno, il tratto di via San Pio da Pietrelcina (Ponte alle Bocchette) dalla rotatoria Alcide de Gasperi in direzione via delle Torri, sarà chiuso al traffico veicolare dalle ore 6 alle 13 al fine di consentire i lavori di Acque Spa di allaccio idrico per il nuovo distributore di carburante. In questo orario sarà anche vietato il traffico pedonale sul marciapiede nell’area di intervento. Durante la fase di chiusura della carreggiata est, vigerà l’obbligo di svoltare a destra alla rotatoria Alcide de Gasperi verso il presidio Ospedaliero di Cisanello.

Lunedì 10 dalle ore 10 alle 12 e dalle 15 alle 17 la carreggiata verrà ristretta per il ripristino definitivo dell’asfalto. Durante tutta la durata del cantiere sarà presente l’apposita segnaletica stradale e la ditta esecutrice dei lavori adotterà gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei pedoni.