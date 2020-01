Ponte di Lugnano chiuso per le prove di collaudo

Ponte di Lugnano chiuso al traffico nella giornata di sabato 1 febbraio per prove di collaudo, così come previsto dalla fase di fine delle lavorazioni di manutenzione straordinaria. "Il ponte - afferma il presidente della Provincia, Massimiliano Angori - sarà completamente chiuso alla circolazione stradale dalle ore 8 alle ore 13 e dalle 14:30 alle ore 17, con un'ora e mezza di riapertura, dunque, nella fascia centrale della giornata. In questo modo abbiamo garantito la circolazione nelle ore di punta e consentito il transito di autobus e utenti della strada, in concomitanza con le uscite delle scuole, per effettuare il collaudo, indispensabile per l'incolumità degli utenti della strada".

"Ringrazio la Provincia - dichiara il sindaco di Vicopisano, Matteo Ferrucci - per aver comunicato con congruo anticipo la chiusura del Ponte e per aver previsto le prove di collaudo in un giorno e in fasce orarie che pensiamo limiteranno i disagi. D’altra parte questi interventi, come spiegato dal presidente Angori e dai tecnici della Provincia, sono necessari alla fine delle lavorazioni sul Ponte in ottica di sicurezza".

"Siamo certi - aggiunge l'assessore ai Lavori Pubblici, Roberto Sbragia - che i cittadini comprenderanno l'esigenza di quest'ultima chiusura temporanea alla circolazione sul Ponte di Lugnano. Una chiusura pianificata di sabato, su un prefestivo, e quindi con minore impatto sui flussi viari rispetto ai giorni prettamente lavorativi, e concentrata in due fasce orarie, una mattutina e una pomeridiana, che consentirà anche un regolare deflusso viario durante l'orario di uscita delle scuole".

A partire dalle 17 di sabato 1 febbraio, la circolazione sarà riaperta regolarmente al traffico. Le modifiche alla viabilità sono disciplinate da apposita ordinanza, disponibile sull'Albo online della Provincia di Pisa.