Fior di Città, Pisa diventa un giardino: chiuso al traffico il Ponte di Mezzo

Verrà chiuso al traffico il Ponte di Mezzo in occasione della nona edizione di Fior di Città.

Per consentire l’allestimento degli stand, delle decorazioni floreali, delle esposizioni botaniche, dei laboratori, delle installazioni e di tutto il percorso espositivo all’insegna del verde che si snoderà all’interno del centro storico di Pisa, si inizia con la chiusura di Ponte di Mezzo al traffico da giovedì e con altre piccole modifiche.



Nel dettaglio dunque dalle ore 14 di giovedì 12 aprile alle ore 9 di lunedì 16 aprile il Ponte di Mezzo chiuderà al traffico veicolare, chiusa al traffico, con istituzione del divieto di sosta, anche via Oberdan dalle 9 del 13 aprile alle 10 del 16 aprile. Divieto di sosta in via San Lorenzo (nei primi 5 stalli a partire da via Oberdan) dalle 8 del 13 aprile alle 18 del 15 aprile.