Cena su Ponte di Mezzo: le modifiche alla viabilità

Per permettere l’allestimento e lo svolgimento della cena su Ponte di Mezzo, organizzata per stasera, venerdì 22 giugno, nell’ambito della manifestazione Toscana Arcobaleno d’Estate da Confcommercio Provincia di Pisa, il Ponte di Mezzo rimarrà chiuso al traffico veicolare dalle 8 alle 24 di venerdì, mentre i lungarni Galilei, Gambacorti, Pacinotti e Mediceo (da piazza Garibaldi a piazza Cairoli) saranno chiusi al traffico dalle 18 alle 24. Sarà inoltre istituito il divieto di sosta dalle 17 alle 24 sul lungarno Galilei (tra piazza San Sepolcro e piazza XX Settembre); lungarno Gambacorti (tratto piazza XX Settembre – Palazzo Blu) e Lungarno Pacinotti (tratto via Curtatone e Montanara – piazza Garibaldi) e in piazza Carrara dalle 14 alle 24.

Sul Ponte di Mezzo e in piazza XX Settembre, compreso il primo tratto di Corso Italia fino a via San Martino, dalle 18 alle 24 sarà inoltre vietata la circolazione pedonale, con deviazione sulle vie laterali e sugli altri ponti cittadini. Per l’occasione in piazza Garibaldi verranno tolti tutti gli ostacoli, compresi tavoli, gazebo e pedane per la ristorazione dalle 17 alle 22.