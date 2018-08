Ponte di Pontasserchio chiuso: agevolazioni per le attività economiche di Vecchiano

L'amministrazione comunale di Vecchiano ha messo a punto due iniziative a favore delle attività economiche interessate dai disagi provocati della chiusura del ponte di Pontasserchio.

"La prima - spiega il sindaco Massimiliano Angori - riguarda la possibilità di elaborare una manifestazione di interesse per accedere a spazi temporanei di pubblicità aziendale, a mezzo stendardo, da installare sui pali dell'illuminazione pubblica lungo la viabilità provinciale. Invitiamo i titolari di attività commerciali e artigianali, con sede nel comune di Vecchiano, a manifestare l'interesse presentando apposita domanda entro il prossimo 21 agosto. I moduli e il testo del bando sono reperibili sul sito www.comune.vecchiano.pi.it nella sezione 'Notizie'".

"La seconda agevolazione - aggiunge l'assessora alle Attività Produttive, Lara Biondi - riguarda la dilazione della Tari. Dopo che il Consiglio Comunale, nel corso della sua ultima seduta, ha approvato la modifica al regolamento delle entrate comunali, la Giunta ha deciso di concedere ai commercianti di tutto il territorio che ne faranno richiesta il differimento per il pagamento delle rate della tassa sui rifiuti, relative ai mesi di ottobre e novembre, che potranno, dunque, essere pagate, rispettivamente, entro il 28/02/19 e il 31/03/19. Gli uffici stanno predisponendo tutti i documenti necessari a afre domanda, non appena saranno pronti, saranno disponibili sul sito del comune, sempre nella sezione 'Notizie'. Ricordiamo inoltre che proprio in questi giorni abbiamo lanciato una campagna informativa rivolta alla cittadinanza per incentivare gli acquisti presso il mercato settimanale del venerdì ed i negozi di vicinato delle nostre cinque frazioni".