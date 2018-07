Ponte Pontasserchio chiuso: "Contributi economici alle imprese"

Confesercenti ha partecipato alle due assemblee di giovedì sera, convocate dalle amministrazioni comunali di Vecchiano e San Giuliano per aggiornare le attività commerciali sulle questioni legate alla chiusura del ponte di Pontasserchio.

A San Giuliano era presente il responsabile area pisana Simone Romoli, mentre a Vecchiano la presidente Monti Pisani Laura Grassi. "Abbiamo accolto con favore la notizia che la Regione avrebbe già destinato una cifra alla Provincia affinchè sia possibile rivedere il contratto di appalto con la ditta per accelerare i lavori. Scelta che avevamo già condiviso nelle settimane scorse sia con i sindaci che con la Regione. L’obiettivo secondo noi deve essere quello di completare il prima possibile l’intervento più grosso al pilone centrale del ponte. Una volta ultimato, chiederemo alla ditta la possibilità di riaprire intanto il ponte almeno a senso unico alternato".

Ma dalla Regione Confesercenti si attende anche altro. Ancora Romoli: "Siamo in costante contatto con gli uffici fiorentini per ottenere un contributo economico anche per le attività commerciali. In tal senso, insieme alle amministrazioni comunali, abbiamo già ricevuto rassicurazioni. Ma adesso attendiamo l’annuncio ufficiale".

Poi la riduzione del pedaggio autostradale. "Per ora c’è l’annuncio ma non ancora le modalità - sottolinea il responsabile area pisana - ci auguriamo che la Sat sia in questo senso rapida per favorire i cittadini. Si parla di riduzione, di sconto, ma noi siamo ancora convinti di poter ottenere la gratuità del tratto Pisa nord-Pisa centro. In tal senso ci muoveremo nelle sedi opportune".

Infine un invito rivolto ai commercianti che stanno accusando una evidente flessione dei fatturati. Conclude Romoli: "Siamo disponibili a studiare prodotti finanziari ad hoc per venire incontro ad esempio ad esigenze di liquidità. Purtroppo non possiamo attingere agli strumenti per le calamità naturali, ma siamo comunque in grado di proporre finanziamenti con costi di commissione ridottissimi".