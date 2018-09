Ponte di Pontasserchio, cronoprogramma rispettato: riapertura entro ottobre

Entro il mese di ottobre la Provincia di Pisa terminerà i lavori al ponte di Pontasserchio. Sono state completate nel corso di quest'ultima settimana le lavorazioni sulle travi longitudinale lato mare. Da lunedì 1 ottobre le lavorazioni si sposteranno lato monte, con il ponte che sarà chiuso solo per pochi minuti per consentire la modifica della segnaletica.

Nella prima settimana di ottobre si lavorerà poi nella parte sottostante al piano stradale per tutta la lunghezza del collegamento. Successivamente saranno realizzate le due passerelle pedonali, che si prevede saranno completate entro ottobre. L'ente precisa inoltre che, nella parte sottostante il piano stradale, le demolizioni e i ripristini sono stati effettuati su zone più ampie di quelle previste alla fine di luglio e ciò ha comportato un tempo maggiore per questo tipo di lavorazioni rispetto a quanto previsto a luglio stesso. Ciò però non cambia la previsione del cronoprogramma.