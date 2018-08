Ponte di Pontasserchio: verso la riapertura a settembre con senso unico alternato

Procedono spediti i lavori al Ponte di Pontasserchio, con l'obiettivo della riapertura a settembre. Nella settimana appena passata si sono completate le fasi di sollevamento dell'impalcato con la sostituzione degli appoggi, si sta ora procedendo alle attività necessarie alla stesura della nuova soletta del ponte. Se le condizioni meteo continueranno a essere favorevoli si potrà riaprire una corsia del ponte per l'inizio del nuovo anno scolastico. Un traguardo intermedio che quindi dovrebbe cadere nella prima metà di settembre.

Le valutazioni sono state fatte al tavolo tecnico che si è svolto ieri, 29 agosto, in Provincia. Hanno partecipato i comuni di Vecchiano e San Giuliano Terme, la ditta esecutrice e Ctt Nord. E' prevista la realizzazione, in via provvisoria e sperimentale, di un senso unico alternato sul ponte, soluzione individuata come preferenziale dai due Comuni interessati. Ciò consentirà il transito degli autoveicoli, con una limitazione per i mezzi pesanti, fatta eccezione per i mezzi di soccorso e per quelli del trasporto pubblico locale compreso quello scolastico. Saranno quindi ripristinati percorsi e orari consueti.

Il senso unico alternato sarà monitorato dato che avverrà all'interno di un cantiere aperto, e sarà regolato da un impianto semaforico con intervento di movieri nelle fasi di maggiore concentrazione del traffico. La scelta potrà essere rivista se si rileveranno problemi, ipotizzando eventuali altre soluzioni emerse nella discussione.