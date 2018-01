Viale d'Annunzio: installato il passaggio provvisorio sul Ponte dell'Arnino

E' stato installato nella notte di martedì 30 gennaio, lungo viale D'Annunzio, il passaggio provvisorio che permetterà di lavorare sull’altra corsia per la messa in sicurezza del ponte sull'Arnino, mantenendo il senso unico alternato e scongiurando così l’interruzione completa della viabilità nel periodo dell'intervento.

La Polizia Municipale ha collaborato garantendo la presenza di una pattuglia a supporto degli addetti dell’Impresa esecutrice, Braccianti edilizia S.r.l. di Cascina, Studio Tecnico Strutture S.r.l. e Janson Bridging Italia srl, per la regolazione del transito dei veicoli durante tutte le fasi della messa in opera del ponte provvisorio.

