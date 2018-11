Ponte sullo Scolmatore a Cascina: prorogata la chiusura per lavori

Slitta la riapertura al traffico del ponte sul canale Scolmatore in località Palmerino (Cascina). L'impresa Granchi Srl, affidataria dell'appalto, ha comunicato alla Provincia che non ha potuto garantire il termine di riapertura programmato del 23 novembre, in quanto ha avuto problemi nella fornitura dell'acciaio da carpenteria necessaria per ricostruire le due travi tampone demolite.

"La Provincia - si legge nella nota dell'ente - ha sollecitato più volte una rapida soluzione dell’intervento e solo nella giornata di mercoledì 21 l'impresa ha comunicato che la fornitura dei materiali necessari è programmata per la questa settimana. La Provincia ha emesso, quindi, apposita ordinanza per prorogare la chiusura fino al 31 dicembre e consentire il completamento dei lavori di ricostruzione entro il mese di dicembre 2018. Dal giorno 24 novembre, inoltre, nei confronti della ditta verrà applicata una penale (nella misura massima ammessa di 545 euro al giorno) per il ritardo nella consegna dei lavori. In corso di sostituzione la cartellonistica di avviso con le date di riapertura.