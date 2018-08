Truffa dello specchietto: fermate due persone a Pontedera

Due persone italiane, appartenenti a gruppi di criminali migranti di etnia sinti, sono state fermate questa mattina, lunedì 6 agosto, dalla Polizia di Pontedera mentre tentavano di mettere in atto la cosiddetta 'truffa dello specchietto'. I due uomini, un 20enne residente a Ragusa e un 19enne residente a Noto (Siracusa), in questo periodo accampati nel territorio di Firenze, sono stati bloccati dagli agenti nei pressi del supermercato Panorama.

I due, con numerosi precedenti penali per reati della stessa specie commessi in varie parti d’Italia, viaggiavano a bordo di una Renault Clio nera appositamente 'preparata' allo scopo. L'auto infatti presentava una piccola rottura dello specchietto retrovisore sinistro e delle piccole abrasioni sulla carrozzeria in punti strategici in modo da ingannare i malcapitati automobilisti. Il modus operandi è quello ormai noto: far credere agli automobilisti di aver subìto un piccolo urto o una strusciatura a causa della loro distrazione, dopo averli individuati e inseguiti per farli fermare.

"Si tratta purtroppo di una tecnica criminale molto collaudata - spiegano dalla questura - che è messa in atto anche con intimidazioni, allo scopo di farsi consegnare cifre intorno ai 100/200 euro in contanti per chiudere il sinistro senza chiamare la polizia e senza fare denuncia

all’assicurazione".

I due malviventi, fatte salve le responsabilità penali, sono stati condotti in questura e muniti di foglio di via obbligatorio con l’intimazione a rientrare nelle province di residenza e non far ritorno nel territorio comunale di Pontedera per un periodo di 3 anni, pena l’arresto.