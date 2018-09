Pony Express morto in scooter: la Cgil di Pisa esprime cordoglio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

La CGIL di Pisa esprime la propria vicinanza ed il proprio dolore alla famiglia di Maurizio Cammillini, giovane lavoratore pisano che ha perso la vita mentre svolgeva il suo lavoro.

Maurizio faceva il pony-express, consegnava pasti a domicilio con il motorino della ditta, un lavoro che faceva da due giorni con la prospettiva di essere assunto stabilmente. Un lavoro al quale teneva molto e per il quale voleva dimostrare la sua precisione nelle consegne.

Sono molti i giovani che lavorano come Maurizio, precari o stabili che siano, corrono per pochi euro al mese e, nel loro lavoro ogni giorno sulle ruote e sulla strada, ogni giorno rischiano di cadere.

La CGIL è impegnata da tempo in una battaglia per il rispetto delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro ed è sempre più convinta della necessità di aggiornare le valutazioni dei rischi anche per questi lavori “giovani” che per la loro precarietà e povertà di salario hanno una forte rotazione di personale e quindi poca esperienza e poca conoscenza di diritti e rischi da parte dei nuovi entrati.

Ma insieme alla battaglia per la sicurezza vogliamo denunciare con forza che l’aumento sproporzionato del lavoro fragile, precario e poco tutelato e la flessibilità sempre più richiesta al lavoro stabile, la sua frammentazione in mille appalti, l’aumento del tempo di lavoro, ed il continuo risparmio nell’investimento in salute e sicurezza, producono e produrranno sempre più sofferenza, infortuni e incidenti mortali.

Inoltre i continui tagli agli organi ispettivi hanno ulteriormente ridotto i controlli sia in materia di rispetto della sicurezza nei luoghi di lavoro che di regolarità nelle modalità di assunzione.

Maggiore instabilità, maggiore precarietà, maggior tempo e ritmo di lavoro producono maggiore rischio.

Abbassamento delle tutele e scarsa sindacalizzazione indeboliscono la cultura della sicurezza e rendono ancora più fragile il lavoro ed i lavoratori.

E’ indispensabile e vitale investire nel lavoro sicuro, certo, stabile, tutelato.