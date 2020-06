Porta Fiorentina: sgomberati due immobili occupati abusivamente

La Polizia Municipale di ha fatto irruzione, ieri mattina 19 giugno, in due appartamenti in zona Porta Fiorentina e fermato due giovani, di origine straniera, che li occupavano abusivamente. I giovani, uno dei quali con precedenti penali per spaccio, sono stati denunciati a piede libero per occupazione abusiva.

Nei giorni scorsi, l’unità operativa di prossimità era stata informata da alcuni residenti di via Cattaneo della presenza sospetta di sconosciuti nella zona, che entravano e uscivano furtivamente dalla finestra di un appartamento. Dopo una serie di appostamenti gli agenti hanno verificato che, in realtà, gli appartamenti interessati ai movimenti sospetti erano due, entrambi al primo piano di un unico edificio. I proprietari degli immobili erano all’oscuro di tutto. Grazie ai Vigili del Fuoco, gli agenti del Nucleo Operativo Sicurezza Urbana della Polizia Giudiziaria alle prime luci dell’alba sono entrati da una finestra del primo piano sorprendendo i due occupanti. Gli immobili, immediatamente chiusi sono stati messi in sicurezza dai proprietari chiamati a Pisa in concomitanza con l’operazione.

"Mi congratulo con l’operazione portata a termine dagli agenti di prossimità del quartiere di Porta Fiorentina in collaborazione con il Nucleo Operativo Sicurezza Urbana - commenta l’assessore alla sicurezza Giovanna Bonanno - un’operazione che è frutto del rafforzamento dei controlli da parte della Polizia Municipale in un quartiere critico come quello della zona di via Cattaneo, dove ho provveduto da mesi a predisporre un presidio stabile di agenti appartenenti al NOSU, proprio per potenziare la presenza nel quartiere e venire incontro alle richieste dei residenti. Come dimostra questo caso, l’interazione tra il Nucleo operativo e gli agenti di prossimità ha consentito di effettuare controlli più incisivi e serrati grazie anche al fondamentale rapporto di collaborazione con i residenti del quartiere, che hanno consentito con le loro segnalazioni di individuare i responsabili del reato".