Trova un portafoglio con 600 euro in contanti e lo consegna ai Carabinieri

E' stato protagonista di un gesto di grande correttezza ed alto senso civico un senegalese di 34 anni, residente a Pisa. L'uomo ha trovato nel parcheggio di via Vecchia Pietrasantina un portafoglio con all'interno una somma di denaro di oltre 600 euro, carte di credito e vari documenti personali.

Il 34enne ha così consegnato il borsello al Comando Provinciale dei Carabinieri che hanno avviato le ricerche, riuscendo a rintracciare la proprietaria: una donna brasiliana in vacanza in Toscana. La turista ha avuto parole di ringraziamento per il comportamento esemplare dell'uomo.