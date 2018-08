Posa della fibra ottica Open Fiber: variazioni al traffico per i lavori

Misure di modifica al traffico in arrivo per molte vie del centro di Pisa, per consetire la posa dell'infrastruttura della fibra ottica di Open Fiber. Ecco le variazioni che saranno operative da domani, 1° settembre, dalle ore 8, fino al termine dei lavori, comunque non oltre le ore 18 del giorno 29 settembre 2018.

-VIA SAN GIUSEPPE, da via Martiri a piazza G. da Rivalto: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta lato pari;

-VIA SAN GIUSEPPE, da piazza G. di Rivalto a via G. Carducci: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

-PIAZZA ARCIVESCOVADO: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta. Senso unico alternato nella fase di scavo con attraversamento regolamentato da movieri;

-VIA L. GHINI, dal civico 1 fino all’incrocio con via S. Maria: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

-VIA PIETRO MAFFI, dal civico 39 al civico 37: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta lato dispari;

-VIA ROMA, all’altezza del civico 57: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

-VIA G. BOSCHI, dal civico 40 al civico 24: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

-VIA CAPPONI, dal civico 5 al civico 1: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

-VIA GALVANI, dal civico 10 al civico 2: chiusura al traffico veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta; sarà consentita l’uscita ai veicoli eventualmente parcheggiati in via Galvani, fronte Biblioteca, su via l’Arancio accompagnati da movieri a terra della ditta esecutrice dei lavori, a bassa velocità ed adottando tutte le cautele del caso.

-VIA PERGOLA, da piazza Dante Alighieri fino al civico 3: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

-VIA P. PAOLI, dal civico 10 al civico11: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta;

VIA F. SERAFINI, dal civico 4 fino all’incrocio l.no Pacinotti: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta lato pari. Senso unico alternato regolato da movieri a terra;

-VIA ROMA, dal civico 15 al civico 9: restringimento di carreggiata e divieto di sosta con rimozione coatta.