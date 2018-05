Chiesino del Castellare: posata la prima pietra per la ricostruzione

Emozione oggi, 5 maggio, alla cerimonia della posa della prima pietra della ricostruzione del Chiesino del Castellare, a Vicopisano. Tanti cittadini sono intervenuti alle 12 sul Monte Castellare per l'avvio del recupero, previsto nel 2019, dopo il terribile incidente che ne provocò la distruzione il 2 maggio 2017.

Il parroco di San Giovanni alla Vena, don Paolo Manzin, il Comitato Castellare, le Forze dell'Ordine, lo staff che si occupa del recupero, e poi il sindaco Juri Taglioli, la Giunta e molti altri consiglieri. Tutta la comunità si è ritrovata per la benedizione della pietra, recante la scritta: "Il popolo di San Giovanni alla Vena pose questa prima pietra per la ricostruzione dell'oratorio andato distrutto il 2.5.2017".

Sono poi seguiti gli interventi di istituzioni e partecipanti, insieme al messaggio arrivato dall'amministrazione di Loro Piceno, il Comune marchigiano colpito dal terremoto che Comune e cittadinanza hanno aiutato e sostenuto: "Carissimi, seguiamo com molto affetto i passi per la ricostruzione del vostro Chiesino. Sappiamo anche noi cosa significa avere nel cuore un edificio, una chiesa, un monumento che ora non c'è più e conosciamo bene l'energia e la voglia che spingono al ripristino, non solo materiale, della normalità. Voi rappresentate per la nostra comunità il primo Comune che ci ha aiutato nel momento del nostro bisogno e di questo non ci scorderemo mai, non scorderemo la vostra solidarietà e la bontà del vostro cuore. Per farvi sentire la nostra presenza abbiamo pensato di mandarvi una bottiglia del nostro vino cotto della messa, proprio in onore del Chiesino. Ci rivedremo presto!".

E' seguito un lungo applauso commosso, di ringraziamento. Dopo la cerimonia un pranzo tutti insieme, per festeggiare il momento importante. Continuerà fino a domenica 6 maggio la Festa di Santa Croce in Castellare. Sabato 5 maggio alle 18 la Messa, alle 21.15 il canto del Vespro, presieduto dal vicario diocesano Monsignor Biagini, la processione con la reliquia della Santa Croce, la fiaccolata verso la Grotta della Madonna in Castellare e infine lo spettacolo mozzafiato dei fuochi d'artificio.

