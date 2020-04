San Miniato: 15 pazienti Covid positivi nel centro di riabilitazione della Stella Maris

Delicata la situazione del Centro di Riabilitazione Casa Verde di San Miniato, gestita dalla Stella Maris, dove aumentano i casi di persone positive, nonostante, come sottolineano il presidente della Fondazione Stella Maris, avv. Giuliano Maffei, e il direttore generale, Roberto Cutajar, "dall’avvio dell’emergenza, presso la struttura siano stati adottati tutti i provvedimenti di contenimento come previsto da Regione Toscana attraverso la ASL Centro; siano state attivate tutte le modalità di protezione interne, in linea con quelle della ASL e di Regione Toscana, e siano state fatte tutte le dovute segnalazioni".

"Tuttavia, dopo i primi due casi rivelatisi positivi di qualche giorno fa - proseguono i due esponenti della Stella Maris - abbiamo avuto la conferma dalla ASL Centro, che ha effettuato i tamponi, della positività di ulteriori 13 pazienti. Pertanto, il quadro attuale, su un totale di 25 ospiti, vede 15 positivi, di cui 13 continuano a stare in struttura, 2 ricoverati in ospedale, tre incerti con tamponi da rifare e 7 negativi. I due pazienti ricoverati in ospedale e monitorati dal Servizio Sanitario Nazionale sono in condizioni stazionarie e la situazione clinica non sembra destare preoccupazione. Gli assistiti rimasti in struttura presentano condizioni personali che al momento non destano preoccupazioni. Per quanto riguarda il personale su 24 tamponi, 2 sono risultati positivi, 12 in attesa di risultato, e 10 negativi".

"Già dal primo sospetto, nella struttura è stato subito messo in atto tutto quanto di nostra competenza per la sanificazione degli ambienti, così come è stato immediatamente coinvolto l’Ufficio di Prevenzione della ASL - spiegano Maffei e Cutajar - non appena il risultato dei primi due tamponi positivi è stato notificato, come prevedono le disposizioni regionali, presso la struttura si è subito provveduto a identificare due ambienti completamente separati per ospiti Covid positivi e Covid negativi. Il personale è dotato di dispositivi di protezione individuale, comprese le tute per il personale che entra in contatto con i positivi, ma abbiamo carenza di mascherine FFP2, il personale usa quelle chirurgiche, pur avendo inviato, e tuttora stiamo inviando, vari ordinativi a diversi fornitori, Cina compresa".

La Fondazione Stella Maris ringrazia il vescovo di San Miniato, Monsignor Andrea Migliavacca, per la vicinanza continua agli operatori e ai ragazzi ricoverati. Ringrazia inoltre l’ASL Centro e il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli per l’immediata presa in carico, la vicinanza e l’impegno in particolare per la fornitura delle mascherine. Un ringraziamento va anche a tutto il territorio per le numerose manifestazioni di solidarietà che si sono concretizzate anche con la fornitura di mascherine, camici e prodotti di sanificazione. "La Fondazione è particolarmente vicina ai propri operatori che, similmente a tanti medici, infermieri e personale sanitario in genere, sono in prima linea nel combattere l’epidemia e proteggere i pazienti e gli assistiti che sono loro affidati" affermano il presidente e il direttore generale.

La buona notizia arriva dalle sedi di Montalto di Fauglia e di Calambrone dove non si registrano casi di pazienti Covid positivi.

