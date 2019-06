Confcommercio sulla Giunta Conti: "Fatto più lavoro in questi 10 mesi che nei 10 anni precedenti"

"Da quando Confesercenti fa l’interesse esclusivo degli imprenditori?". Prosegue il botta e risposta tra associazioni di categoria sull'operato della Giunta Conti e dell'assessore Pesciatini. Ad intervenire nella querelle è nuovamente Confcommercio per bocca della sua presidente Federica Grassini.

"Non abbiamo mai sentito Confesercenti - attacca Grassini - prendere le difese delle imprese, contro le precedenti amministrazioni, con la stessa grinta di oggi. Noi non siamo il 'difensore d'ufficio' di nessuno: al contrario di Confesercenti siamo un’associazione libera da vincoli partitici e giudichiamo la politica solo dai risultati ed i risultati dicono che per la nostra città, ha fatto più la giunta Conti in 10 mesi che le Giunte precedenti in 10 anni".

Grassini entra poi nel merito di alcuni temi sollevati da Confesercenti: "Sono diciotto anni che aspettiamo il rinnovo del piano del commercio: durante i diciassette anni precedenti dov’era Confesercenti?" Altra tematica i commercianti del Duomo. "Il sindaco Conti e l’assessore Pesciatini hanno dato priorità alla ricollocazione degli ambulanti, una questione che fino al loro insediamento veniva letteralmente evitata perché politicamente scomoda e non riconoscerlo, significa affermare il falso. Riguardo alla Ztl, siamo felici che la voce di Confesercenti si unisca finalmente alla nostra, dato che, come per molto altro, se n’era completamente disinteressata fino ad oggi".

"Resta ancora tanto da fare - conclude la Grassini - e lo abbiamo sottolineato in molti articoli e prese di posizione in materia di sicurezza e non solo, ma noi non facciamo 'passerelle e iniziative spot', Confcommercio si rimbocca le maniche e scende nelle piazze, che si tratti di protestare, come nel caso di Canapisa, di portare soluzioni ai problemi di imprenditori e abitanti di piazza Vettovaglie, che si tratti di organizzare eventi e su questo non voglio infierire, visto che neanche noi riusciamo più a tenere il conto delle tante iniziative che organizziamo per Pisa, per il litorale e per tutti i comuni della provincia".