Verso la 'nuova' Sapienza: l'apertura a maggio

Dovrebbe riaprire entro la fine di maggio la 'nuova' Sapienza. Lo storico palazzo di via Curtatone e Montanara era stato chiuso a maggio 2012 per problemi strutturali e di sicurezza, in seguito al terremoto che aveva messo in ginocchio l'Emilia. I lavori di consolidamento erano cominciati a fine 2015 ed hanno richiesto un finanziamento complessivo di circa 12 milioni di euro. Dopo anni di attesa la struttura si prepara ora per riaprire i battenti alla città e ai suoi studenti.

Sulla vicenda interviene il candidato sindaco di Diritti in Comune, Ciccio Auletta. "Due anni fa - attacca Auletta - l'annuncio dell’imminente riapertura della Sapienza con un concerto di 'un laureato famoso dell’Università di Pisa', vale a dire Andrea Bocelli. L’inaugurazione era fissata per ottobre 2016, 'l’unico periodo in cui il cantante lirico di Lajatico era libero dai suoi impegni in giro per il mondo'. L’agenda di Bocelli era più importante dei libri della Biblioteca Universitaria, che nemmeno veniva citata. Ma così poi non è stato".

"Adesso - prosegue Auletta - a ridosso delle elezioni amministrative, giunge un altro annuncio: la 'nuova' Sapienza riaprirà i battenti il prossimo 29 maggio. Ancora una volta non si parla della più antica e ricca biblioteca pubblica pisana (600mila volumi circa, 1.389 manoscritti e 4.357 periodici). Riapriranno tutte le sale e le aree di rappresentanza dell’Università, e dal prossimo anno accademico pure la biblioteca giuridica, la direzione e gli uffici amministrativi del Dipartimento di Giurisprudenza. È questa la 'nuova' Sapienza? Ci auguriamo che questo ennesimo annuncio non rimanga tale, e soprattutto, chiediamo a gran voce quando è prevista la riapertura della Biblioteca Universitaria: possibile che non si sappia ancora dare una data?"