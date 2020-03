Poste, Cgil: "Spingiamo per riaprire gli uffici chiusi, ma servono le protezioni"

Slc Cgil di Pisa ripercorre il proprio impegno profuso per i lavoratori delle poste nel contesto dell'emergenza del Coronavirus, annunciando la prossima mobilitazione, "fino allo sciopero se necessario", per la tutela della salute dei dipendenti.

"Già dai primi giorni dell'emergenza, con i nostri rappresentanti sindacali e della sicurezza, abbiamo richiesto con forza a Poste Italiane i dispositivi di protezione individuale per i lavoratori quali mascherine, guanti e gel igienizzanti per la tutela loro e anche per la clientela, ottenendo, con un enorme fatica ed una copertura parziale, l'installazione di pannelli in plexiglass negli uffici senza blindatura. Riteniamo che tutti i servizi garantiti fino ad ora non siano poi così 'essenziali' (bollettini in scdeza a fine aprile, richieste di un semplice estratto conto, ecc), ciò ha provocato in tutti gli uffici postali del territorio pisano, lunghe code di utenti e disagi".

"Purtroppo gli operatori postali stanno pagando un prezzo elevato - prosegue il sindacato - contando già 4 vittime nelle zone rosse del Nord Italia e ad oggi ben 6 casi di positività al virus anche nella nostra provincia. A garanzia della salute dei dipendenti di Poste e di tutta la cittadinanza, continueremo a lavorare per ridurre al minimo i rischi di contagio, aumentando finché necessario le protezioni e cercando di ridurre le cosiddette attività essenziali. Nel rispetto del messaggio governativo 'io resto a casa', solleciteremo Poste a garantire la sicurezza e la riapertura, anche a giorni alterni, degli uffici territoriali, partendo da quelli la cui chiusura ha creato forti disagi ai pensionati e alla popolazione. Ci riferiamo in particolare agli uffici del litorale pisano alle località di Tirrenia e Marina di Pisa e alle zone limitrofe della provincia (Val di Cecina, zona del Cuoio ecc.)".