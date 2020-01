Vecchiano, potatura dei platani in Piazza Garibaldi: modifiche alla viabilità

Da martedì 21 gennaio partono alcuni interventi di potatura platani in Piazza Garibaldi a Vecchiano, lavori che comporteranno delle modifiche alla viabilità.

In particolare dal 21 al 23 gennaio sarà istituito il divieto di sosta con rimozione coatta e il divieto di transito a tutte le categorie di veicoli sulla Piazza Garibaldi e sulla limitrofa viabilità, dalle 8 alle 18, e comunque per il tempo strettamente necessario all'esecuzione delle operazioni di potatura.

"L'intervento sui platani di Piazza Garibaldi - afferma il sindaco Massimiliano Angori - si rende necessario per garantire la pubblica incolumità ed evitare, quanto più possibile, eventuali danni a persone o cose che si verrebbero a determinare in caso di caduta dei rami, andando a cercare di neutralizzare proprio il rischio caduta". "Ci scusiamo pertanto con i cittadini per i disagi che comporteranno le modifiche alla viabilità concomitanti i lavori - aggiunge l'Assessora ai Servizi del Territorio, Sara Giannotti - con la certezza che la stessa cittadinanza è consapevole che si tratta di interventi indifferibili". Le modifiche alla viabilità saranno opportunamente segnalate tramite la necessaria segnaletica diurna e notturna.