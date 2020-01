Vecchiano: potature ed abbattimenti di alberi fra il centro e Migliarino

Proseguono gli interventi di manutenzione degli alberi sul territorio di Vecchiano. "Dopo la potatura di Piazza Garibaldi - afferma il sindaco Massimiliano Angori - è stata la volta di Piazza Galletti, e poi degli interventi più urgenti in Piazza della Libertà a Migliarino. Questi i lavori che sono stati eseguiti, e altri sono ancora in programma, per un totale di oltre 17mila euro di spesa per le casse del nostro Ente, a tutela di una sempre maggiore sicurezza e incolumità per i cittadini e gli utenti della strada”.

"Agli interventi di potatura si stanno affiancando in questi giorni - aggiungono l'assessore all'ambiente Mina Canarini e ai servizi del territorio Sara Giannotti - interventi di abbattimento di quegli alberi presenti sul territorio che non sono più stabili, e che quindi possono rappresentare un serio e concreto pericolo per i cittadini. Sono stati perciò eseguiti interventi di abbattimento a Migliarino, sia in Piazza della Libertà che nell'area verde di Via Amendola/Via Terracini".