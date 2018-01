Verde: potature degli alberi nei giardini degli istituti scolastici

Messa in sicurezza degli alberi di alto fusto e potature all’interno delle aree a verde degli istituti superiori della Provincia. E' quanto ha stabilito lo stesso ente provinciale pisano. Il primo intervento è stato eseguito nell’area dei licei di via Benedetto Croce a Pisa ed ha riguardato la potatura e riqualificazione della chioma di 5 magnolie e 2 olivi. I lavori sono poi proseguiti all’interno dell’ITI da Vinci e hanno riguardato 12 olmi, mentre nei prossimi giorni la Provincia proseguirà l'intervento con il Liceo Russoli (siepe di alloro e 3 pini) e con la messa in sicurezza di 6 pini all’interno del Matteotti. Gli interventi andranno avanti per tutto il mese di gennaio e febbraio e riguarderanno tutte le scuole del territorio: il Pesenti di Cascina, con abbattimento di 2 pini, il Montale di via Puccini a Pontedera (8 pini) per proseguire con San Miniato dove sono presenti numerose criticità. In particolare sono da abbattere 18 pini e 1 eucalipto nell’area dell’ex Liceo Marconi.

Un intervento particolarmente complesso sarà quello riguardante le scuole di Volterra e Pomarance, dove occorre potare pesantemente 3 cipressi, 7 lecci, 1 acero, 2 magnolie e abbattere 4 pini, 5 cedri e 1 abete. Gli interventi hanno un costo di circa 44.000 euro e vengono realizzati grazie a risorse proprie della Provincia. Con questi interventi la Provincia risponde alle sollecitazioni che provengono sia dal mondo della scuola sia dall’utenza esterna che transita negli spazi adiacenti alle scuole. A questo intervento seguirà, nell’anno in corso, un successivo intervento di piantumazioni da concordare con i comuni competenti, in sostituzione degli alberi che verranno abbattuti.