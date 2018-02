Potature lungo la SRT 12 'del Brennero': strada chiusa al traffico

Nuovo programma di potature dei tigli sulla SRT 12 'del Brennero' nel territorio compreso tra Ripafratta, nel Comune di San Giuliano Termece il confine con la Provincia di Lucca. Le piante necessitano di particolare manutenzione, viste le segnalazioni ricevute dai cittadini e le condizioni degli alberi, già oggetto di un intervento di sitemazione nel novembre 2016 dopo le cadute per maltempo.

Ecco quindi che a partire da mercoledì 21 febbraio, fino al 9 marzo, sarà eseguita la potatura, che richiederà la chiusura totale al traffico veicolare. Sarà effettuata dal km 15+350 (fine del centro abitato di Ripafratta) al km 16+800 (confine con la Provincia di Lucca), dalle ore 8.45 alle 18 (tranne nei giorni di sabato e domenica nei quali non vengono effettuate lavorazioni).

Esclusi dalla chiusura residenti e mezzi di soccorso, oltre al servizio di trasporto pubblico 'Vaibus': quest'ultimo avrà garantito il transito nelle fasce orarie 'scolastiche' (13.30 -15). Ai residenti nel tratto di strada interessato sarà consentito il transito regolato da movieri con limite di velocità a 30 km/h durante le ore di lavoro. La circolazione sarà deviata in direzione di marcia San Giuliano Terme-Lucca tramite varchi controllati anche da personale della Provincia alle intersezioni del sottopasso ferroviario per Orzignano e in direzione opposta partendo da via Carignani/via Pisana. Apposita segnaletica di preavviso sarà posta a indicare la viabilità alternativa percorribile e le direzioni obbligatorie per i mezzi pesanti.

In particolare, da Lucca in direzione San Giuliano Terme, i segnali saranno posti nei seguenti punti: incrocio di via Carignani con via Pisana; rotatoria di via Luporini; intersezione via Pisana con via della Polveriera; intersezioni traverse PP.LL – Cerasomma; intersezioni via Fattori e via Ripafratta – ponte sul Serchio per Vecchiano; intersezione da Filettole per via di Ripafratta.

Da San Giuliano Terme in direzione Lucca: rotatoria S.P.30 - nuova viabilità - Orzignano; intersezione nuova viabilità - S.R.T.12 - Rigoli; - intersezioneS.R.T.12 - via De Gasperi - Rigoli; intersezioni con via S. Petrini, Don L. Sturzo - Molina di Quosa; intersezioni via Banti, Grieco - Pugnano; intersezioni via Lega, del Campanile – Ripafratta.

In presenza di eventuali condizioni meteo avverse non avranno luogo i lavori di potatura e la circolazione di tutti i mezzi sarà garantita nel modo consueto.