Cascina, potature su viale Comaschi: sosta vietata, attesi disagi al traffico

L'amministrazione comunale di Cascina informa che da lunedì prossimo 8 gennaio e fino a sabato 13 gennaio 2018, con l'esclusione di giovedì 11 gennaio, giorno di mercato settimanale, saranno effettuati lavori di potature alle piante e agli alberi lungo viale Comaschi a Cascina.

Nei seguenti giorni e negli orari indicati sarà pertanto istituito il divieto di sosta e di fermata lungo l'intero tratto di viale Comaschi:

-lunedì 8 gennaio, dalle ore 13 alle ore 18;

- martedì 9 gennaio, dalle ore 8.45 alle ore 18;

- mercoledì 10 gennaio, dalle ore 8.45 alle ore 18;

- venerdì 12 gennaio, dalle ore 8.45 alle ore 18;

- sabato 13 gennaio, dalle ore 8.45 alle ore 13.

Appositi cartelli segnaleranno i divieti sopra indicati e lungo l'intero tratto interessato dai lavori la carreggiata sarà ristretta. Pertanto, durante le fasi di lavorazione, si potrebbero verificare dei momentanei rallentamenti del traffico. Gli automobilisti che si recano verso Calcinaia e Pontedera sono quindi invitati ad utilizzare percorsi alternativi al transito in viale Comaschi, passando da via del Fosso Vecchio o dalla strada statale 67bis 'Arnaccio'. L'amministrazione comunale si scusa anticipatamente per il disagio.