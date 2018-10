'Pranzo di Beneficenza per i Monti Pisani' del Pisa Ovest

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Una grande iniziativa di beneficienza da parte della società Pisa Ovest che ha deciso di destinare gli incassi per tutte le gare casalinghe di tutte le categorie che si disputeranno sabato 20 e domenica 21 ottobre, che saranno devoluti in beneficenza alle popolazioni dei “I Monti Pisani” colpiti dall'incendio il 24 settembre scorso. Inoltre domenica 21 ottobre la società Pisa Ovest organizzerà un pranzo al campo sportivo di Via Livornese a Porta a Mare, che tolte le spese verserà anche questo in beneficenza. La giornata sarà denominata "Pranzo di Beneficenza per i Monti Pisani". Il pranzo prevede un ricco menù: Pasta al ragù o pomodoro, Grigliata di carne con patatine, Acqua e vino.

Il costo del pranzo a persona sarà di 15 euro e in caso di pioggia si svolgerà al coperto. L’evento benefico ha l’obiettivo di coinvolgere tutti gli abitanti del quartiere di Porta a Mare e del territorio pisano. Per Info e prenotazioni telefonare alla Sig.ra Tiziana 338 207 7250.

L’incasso sarà consegnato alla Misericordia di Calci che provvederà a distribuirlo ai bisognosi colpiti dall’incendio del Monte Serra.

