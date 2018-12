Gli studenti del Matteotti cucinano per i poveri e i senza tetto della città

Un'ottantina di persone ha preso parte questa mattina, martedì 18 dicembre, al tradizionale pranzo di Natale per i poveri preparato dagli studenti dell'Ipsar 'Matteotti'. A prendere parte all'iniziativa, promossa dalla Caritas e dalla Società della Salute di Pisa in collaborazione con la Cooperativa Sociale 'Paim', sono stati soprattutto senza fissa dimora o comunque persone che, negli altri giorni dell’anno, frequentano le mense cittadine della Caritas: quelle del Cottolengo e della parrocchia di San Francesco, entrambe diurne, e quella serale di Santo Stefano Extra Moenia.

"Mense - spiega don Emanuele Morelli direttore della Caritas di Pisa - che quotidianamente danno da mangiare a circa un'ottantina di persone. La maggior parte di loro sono uomini di nazionalità straniera, spesso anche giovani. L'età media invece si alza per le persone italiane: in questo caso a usufruire dei nostri servizi sono anche diversi 50enni e 60enni".

"Un'iniziativa importante - ha detto l'assessore al sociale e presidente della Società della Salute di Pisa, Gianna Gambaccini - frutto della collaborazione tra diversi soggetti, in primis Società della Salute e Caritas. Una sinergia che è indispensabile per la città".

Squisite tutte le portate: dai cannelloni ricotta e spinaci al pollo alla pizzaiola accompagnato da uno sformato di patate fino ai dessert a base di crostate di frutta. Portate apprezzatissime da tutti gli ottanta partecipanti: una cinquantina i frequentatori abituali delle mense Caritas che oggi, per l’occasione, sono rimaste chiuse. A cui si sono aggiunti anche gli operatori e i volontari della Caritas diocesana insieme al direttore don Emanuele Morelli, la presidente della SdS Pisana Gianna Gambaccini, accompagnata dal direttore facente funzioni, Pasquale Scarmozzino, e dai consiglieri comunali Veronica Poli, Brunella Barbuti e Laura Barsotti, e dal responsabile risorse umane della Cooperativa Paim, Giuseppe Cecchi.

