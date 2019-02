Visite istituzionali: il Prefetto Castaldo al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Nella mattinata di lunedì 11 febbraio il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo ha fatto visita al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa. Ad accogliere il Prefetto è stato il Comandante Provinciale Ugo D'Anna, che ha presentato il personale direttivo e operativo passando poi in rassegna i mezzi di soccorso del comando e il cuore dell'attività di gestione dell'emergenza: la sala operativa.

Il Comandante ha illustrato l’organizzazione sul territorio del Comando, le principali attività svolte sul territorio anche in materia di formazione ed aggiornamento del personale. Ha poi espresso apprezzamento per l’attività svolta dagli uomini del Comando provinciale di Pisa che nel corso degli ultimi mesi li ha visti in prima linea nelle operazioni di spegnimento dell’incendio che ha interessato il Monte Serra. Il Prefetto ha concluso affermando che "la comunità pisana riserva sentimenti di profonda stima ed ammirazione per l’impegno e la professionalità con la quale i Vigili del Fuoco affrontano quotidianamente i rischi connessi al proprio lavoro".