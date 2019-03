Il prefetto Castaldo in visita al Centro Addestramento Paracadutisti della Folgore

Il Prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo si è recato ieri, 6 marzo, in visita ufficiale presso la caserma Gamerra del Centro Addestramento Paracadutisti di Pisa. Nell'occasione è stato accolto dal comandante colonnello Alessandro Borghesi, per poi rivolgere un saluto ai paracadutisti, evidenziando come il Centro sia parte integrante della comunità pisana e costituisca un presidio di eccellenza per la formazione e l'addestramento militare.

Castaldo ha poi espresso grande apprezzamento per la dedizione con la quale i militari della 'Folgore' prestano la loro partecipazione all'operazione 'Strade sicure', in sinergia con le Forze dell'Ordine, con l'obiettivo di assicurare un più alto livello di vigilanza a tutela degli obiettivi sensibili, nonché nelle attività operative svolte anche in delicate missioni all'estero.