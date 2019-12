Il prefetto di Pisa in visita all'istituto Stella Maris

Visita del prefetto di Pisa Giuseppe Castaldo all’IRCCS Fondazione Stella Maris di Calambrone, Istituto Scientifico per la Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Il prefetto è stato accolto dal presidente dell’Istituto, avv. Giuliano Maffei, insieme ai vertici: il direttore generale, Roberto Cutajar, e il direttore scientifico, prof. Giovanni Cioni. Il prefetto Giuseppe Castaldo si è intrattenuto con la dirigenza della Stella Maris informandosi complessivamente sull’attività che l’Istituto ogni giorno compie a favore dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie.

Successivamente il prefetto ha fatto visita ad alcuni settori dell’IRCCS Fondazione Stella Maris, tra cui i laboratori di Medicina Molecolare, Neurogenetica e Malattie Neuromuscolari dove i ricercatori hanno illustrato le linee di ricerca che svolgono e hanno accompagnato il dottor Castaldo alla nuova sezione di neurobiologia sperimentale per lo studio di modelli funzionali utilizzando zebrafish per investigare le funzioni delle proteine alterate nei pazienti, le cui mutazioni sono state identificate precedentemente nell’ambito dell’iter diagnostico.

Successivamente il prefetto ha fatto visita a Imago7, Centro di Ricerca nell’ambito delle Neuroscienze e della Diagnostica per immagini che utilizza la Risonanza Magnetica 7 Tesla a campo ultra alto, primo ed unico in Italia al momento ed uno dei pochi di questa intensità di campo nel mondo, inaugurato nel dicembre 2012. Il Centro - è stato spiegato al dottor Castaldo - favorisce la ricerca avanzata in un ampio spettro di campi, dalle Neuroscienze alla Anatomia, dalla Fisiologia alla Biochimica.

Nella visita del massimo esponente del Governo anche Innovate, il Laboratorio di Tecnologie Robotiche e Biomeccatroniche in Neuroriabilitazione, centro all’avanguardia per sviluppo e sperimentazione di strumenti robotici e biomeccatronici per potenziare la diagnosi e la riabilitazione in età evolutiva.

“Siamo stati molto onorati di aver ricevuto la visita di sua eccellenza il prefetto di Pisa, dr Giuseppe Castaldo - dichiara l’avv. Giuliano Maffei, presidente della Stella Maris - al quale abbiamo fatto incontrare i nostri professori, medici, ricercatori ed operatori in un viaggio nella grande scienza e tecnologia ma soprattutto nella passione, curiosità e dell’umanità che animano la Fondazione Stella Maris”.