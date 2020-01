Viale Bonaini: denunciati tre pregiudicati trovati nello stabile abbandonato

La Questura di Pisa ha effettuato un controllo stamani, 21 gennaio, presso lo stabile in stato di abbandono in viale Bonaini 101, dietro la fermata dell'autobus e non lontano da Piazza Vittorio Emanuele II. Un residente nella zona aveva segnalato che l'edificio era usato come alloggio di fortuna da soggetti che lo utilizzavano per bivaccare e dormire.

Le volanti al momento della verifica hanno trovato all'interno tre cittadini stranieri pregiudicati e senza fissa dimora: un 34enne senegalese, un 27enne tunisino ed un marocchino di 51 anni. Sono stati denunciati per invasione di edifici e nei confronti degli ultimi due, irregolari sul territorio nazionale, sono state esperite le relative procedure di espulsione.