Volterra, pregiudicato trovato in possesso di droga: arrestato

Nella prima mattinata di ieri, sabato 10 febbraio, a Volterra, i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato un italiano di 37 anni. L’uomo, pregiudicato per droga, è stato perquisito d’iniziativa nell’ambito di un normale controllo alla circolazione stradale: la perquisizione, estesa anche al domicilio, ha permesso di rinvenire 3 grammi di hashish, mezzo grammo di cocaina e 23 grammi di marijuana. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza della caserma, in attesa delle determinazioni del Tribunale di Pisa.