Coronavirus, prelievi e visite: cosa cambia in Valdera e Alta Valdicecina

In tutti gli ambiti territoriali dell’Asl Toscana nord ovest sono in atto misure precauzionali e preventive finalizzate a prevenire la diffusione del Coronavirus – 'Covid-19'.

In particolare per i cittadini della Zona Alta Val di Cecina-Valdera sarà indispensabile la prenotazione telefonica per alcune attività: prelievi ematici ed esami di laboratorio dei Punti prelievo della Valdera e del Laboratorio Analisi di Volterra; prenotazione di visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale.

Questo con l’obiettivo di distribuire gli accessi ed evitare gli affollamenti nelle sale di attesa.

Nel dettaglio:

- per l’effettuazione di prelievi ematici ed esami di laboratorio ai Punti prelievo della Valdera e al Laboratorio Analisi di Volterra, gli utenti dovranno esclusivamente contattare il numero telefonico dedicato 0587/273048 dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00, prenotando la data del prelievo e il punto di erogazione;

- per la prenotazione di visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale gli utenti potranno contattare il numero telefonico dedicato 0587/273048 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Si specifica che tale contatto telefonico, relativamente alla prenotazione per visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale, va ad aggiungersi ai call center di prenotazione telefonica già esistenti (050-995995, 0588-91900) che continuano a fornire il loro servizio con le consuete modalità.