Prelievi del sangue: si torna gradualmente alla normalità

Nel quadro di un graduale ritorno alla normalità dei servizi territoriali, a partire da lunedì 15 giugno in alcuni presidi distrettuali dell’Azienda USL Toscana nord ovest tornerà ad essere garantito anche l’accesso diretto ai prelievi. I responsabili di zona, di concerto con la Direzione aziendale stavano già lavorando da alcune settimane ad un piano di ripristino dell’accesso diretto per i cittadini, da affiancare alle prenotazioni dei prelievi già raccolte, con l’invito ai cittadini di mantenere il posto prenotato.

L’obiettivo dell’Azienda a partire da lunedì 15 giugno ma in maniera crescente nelle prossime settimane è infatti quello, sempre nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid, di venire incontro alle esigenze degli utenti. Questo avverrà in tutti i territori attraverso alcune azioni di miglioramento già predisposte ed in fase di sviluppo: l’estensione dell’offerta grazie anche, in qualche caso, all’apertura di nuovi sportelli o alla collaborazione con le associazioni di volontariato distribuite capillarmente sul territorio; l’ampliamento della “finestra” dei prelievi (si sta lavorando ad anticipare l’orario di mezz’ora, d’accordo con i laboratori); la semplificazione delle prenotazioni con linee dedicate e con una nuova app in fase di definizione.

Visto che per rispettare le norme sul distanziamento molte persone dovranno aspettare il loro turno all’esterno degli edifici, si stanno inoltre reperendo dei gazebo per aumentare il comfort degli utenti. Proprio perché alcune di queste azioni non potranno andare subito a pieno regime, i cittadini sono invitati a non affollare i centri prelievo fin dai primissimi giorni, se non per urgenze che sono sempre e comunque garantite.

Zona pisana

Dal 15 giugno prossimo le attività di prelievo saranno potenziate e, nei presidi elencati di seguito, verrà consentito l’accesso diretto nelle modalità e nei giorni descritti.

Pisa via Cilea: apertura il giovedì a partire dal 18 giugno, dalle 7.30 alle 11.00

Marina di Pisa: dal 20 giugno al 4 luglio rimane la prenotazione fino alle ore 9.00, dalle 10.00 accesso diretto; dall’11 luglio accesso diretto il sabato dalle 7.30 alle 10.00

Calci: dal 24 giugno al 1° luglio, fino alle ore 9.00, accesso con prenotazione; dalle 9.00 alle 10.00 accesso diretto; dall’ 8 luglio il mercoledì accesso diretto dalle 7.30 alle 10.00

Vecchiano: dal 20 giugno al 4 luglio rimane la prenotazione fino alle ore 9.00, dalle 10.00 accesso diretto; dall’11 luglio accesso diretto il sabato dalle 7.30 alle 10.00

Cascina: da lunedì 15 accesso diretto dalle con orario 9.00 alle 10.00

Per facilitare la prenotazione saranno potenziate le attività amministrative. Pisa: via Garibaldi lunedì ore 14.00-16.30; Cascina: mercoledì ore 14.00-16.30. In numeri telefonici e le mail dedicate ai prelievi rimarranno attivi. I pagamenti potranno essere effettuati solo con bancomat o carte abilitate (no contante).

Alta Val di Cecina-Valdera

Da lunedì 15 giugno, nel territorio dell’Alta Val di Cecina-Valdera viene integrata l’offerta dei servizi di prelievo come segue. L’attività di prenotazione viene estesa anche alle farmacie del territorio zonale aderenti al Servizio CUP, in aggiunta al call center aziendale già dedicato (0587/273048). Dettaglio delle sedute aggiuntive ad accesso diretto per ciascun ambito territoriale.

Capannoli - Pubblica Assistenza: sabato 7.30-10.30

Pontedera Distretto Via Fleming: sabato 7.30-10.30

Pontedera - Via Colombo: martedì e giovedì 7.30-10.30

Santa Maria a Monte Distretto: lunedì, mercoledì e giovedì 7.30-10.30

Gli sportelli di front office (CUP- prenotazioni visite specialistiche e prelievi ematici/esami di laboratorio e riscossione ticket), di via Fleming a Pontedera saranno riaperti ad accesso diretto il lunedì e il mercoledì dalle 14.00 alle 16.30.

Dal 15 giugno al 30 giugno per l’attività di prelievo/esami di laboratorio sono previste le seguenti sedute aggiuntive ad accesso diretto: Volterra-Casa della Salute, Borgo San Lazzaro 5: lunedì, mercoledì e venerdì 8.00-10.00.