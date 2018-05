Premiate le classi dell'IIS 'Da Vinci-Fascetti' partecipanti a 'Impresa in Azione'

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

Ieri mattina si è tenuta in piazza Vittorio Emanuele II a Pisa la finale della competizione regionale di 'Impresa in Azione', le classi del IIS 'Da Vinci-Fascetti' si sono distinte con risultati sorprendenti. Le tre mini imprese hanno esposto i loro progetti insieme ad altri 26 partecipanti, distinguendosi e ottenendo ben tre premi sui cinque. In particolare la 4 INF/A ha vinto il Business Model Award con l’impresa WikiTune Ja, la 4 TEL ha vinto il premio Rotary con l’impresa Sociality e alla scuola verrà regalato un televisore touch 55 pollici, la 4 INF/B ha vinto il Social Communication Award con l’impresa Love&PETS. I nostri migliori complimenti a questi bravissimi studenti che hanno lavorato con impegno, ottenendo questo prestigioso risultato. Congratulazioni anche ai docenti che li hanno coordinati in quest’avventura: prof.ssa Fasulo, prof.ssa Giaconi, prof. Loi e prof.ssa Capecchi.