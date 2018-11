Eccellenze: premiati con oltre 120mila euro professori di Scienze della Scuola Normale

Due prestigiosi riconoscimenti sono stati assegnati a due professori di Scienze della Scuola Normale Superiore. Andrea Ferrara, ordinario di Cosmologia e Preside della Classe di Scienze, e Augusto Sagnotti, ordinario di Fisica Teorica, si sono aggiudicati, rispettivamente, il 'Carl Friedrich von Siemens Research Award' e lo 'Humboldt Research Award' dalla Fondazione Alexander von Humboldt. I premi ammontano a 65mila e 60mila euro e potranno essere investiti in progetti di studio e ricerca in Germania, sede dell'ente.

La Fondazione, che prende il nome dal grande naturalista tedesco Alexander von Humboldt, assegna ogni anno premi e borse di ricerca a scienziati e accademici stranieri che si sono distinti per l’eccellenza della loro ricerca e del loro insegnamento, in vista di collaborazioni scientifiche con Istituti e gruppi di ricerca tedeschi. I professori Ferrara e Sagnotti ritireranno i premi della Fondazione von Humboldt a Bamberg, nei giorni 28-31 marzo 2019, in occasione del Simposio annuale.

Andrea Ferrara svolge ricerche di tipo teorico e numerico sulla formazione delle prime galassie e buchi neri nell’Universo priomordiale. E' Joint Professor dell’Institute for Physics and Mathematics of the Universe di Tokyo. Ha ricevuto diversi premi internazionali, tra cui i prestigiosi Blaauw Prize, Tinsley Prize e Severo Ochoa Fellow, oltre ad una ERC Advanced Grant.

Augusto Sagnotti svolge ricerche sulla Teoria dei Campi e delle Stringhe, con particolare attenzione al problema della rottura della Supersimmetria e al suo ruolo nella Cosmologia. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra i quali una Miller Fellowship dell’Università di Berkeley, il Premio SIGRAV della Società Italiana di Relatività Generale e il Premio Margherita Hack.