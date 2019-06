A Iacopo Melio il premio di Bhalobasa

Manca meno di una settimana alla consueta cena annuale di solidarietà dell'associazione Bhalobasa Onlus che si terrà sabato 8 giugno, alle 20.00, nello spazio della Festa Democratica a Lavaiano, nel comune di Casciana Terme Lari.

Quest'anno sarà ancora più speciale del solito perché sarà anche l'occasione per consegnare il quinto Premio Alessandra, in memoria della segretaria storica di Bhalobasa, Alessandra Tognoni, a Iacopo Melio, 27 anni, attivista per i diritti umani e civili, giornalista e scrittore. Il 31 gennaio 2015 ha fondato la Onlus Vorrei prendere il treno, punto di riferimento nazionale per la disabilità, nel 2017 ha vinto il premio 'Cittadino Europeo' del Parlamento Europeo e a fine 2018 è stato nominato Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



"Sarà molto emozionante - dicono le due presidentesse della commissione del Premio Alessandra, le sue sorelle Oriella e Monica Tognoni - legare il nome di Alessandra a tutto quello che sta facendo, da anni, Iacopo per le persone con disabilità". "Pochi giorni fa - aggiunge il presidente di Bhalobasa, Alessandro Cipriano - è scomparso il padre di Alessandra, Turio, persona mite e accogliente, un riferimento per l'associazione tanto che Casa Tognoni è praticamente diventata negli anni un'altra sede di Bhalo, dove stare in famiglia e prendere al contempo decisioni importanti. Questo premio lo dedicheremo anche a lui!".



Il ricavato della cena, tolte le spese, confluirà in due progetti, due indispensabili dispensari di 'frontiera', uno in uno slum di Kolkata, in India, e uno nell'isola di Bumbire in Tanzania. Un modo di fare del bene stando bene insieme. Inoltre ci saranno lo spazio bambini e bambine (che fino a 6 anni non pagano) con l'animazione e i giochi delle Brucaliffe, il menu con sapori della tradizione e dei Paesi ai quali sono legati i progetti e un variopinto mercatino etnico solidale. Costo per gli adulti 20 euro e per i ragazzi, anche studenti universitari, 10 euro.

Per prenotare: segreteria@bhalobasa.it. Per informazioni: comunicazione@bhalobasa.it, progetti@bhalobasa.it e www.bhalobasa.it.