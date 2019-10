Torna 'Cambiamenti', il premio nazionale Cna per le migliori aziende: 10 candidati da Pisa

Le imprese pisane Cna si preparano per 'Cambiamenti', il premio nazionale che finanza le aziende più capaci e promettenti. Un contest locale selezionerà i partecipanti alla fase successiva, che si svolgerà sabato 19 ottobre dalle 9.45 presso la Camera di Commercio di Pisa. Sono dieci le candidature presentate, da cui saranno selezionati i partecipanti alla fase nazionale.

'Cambiamenti' è giunto alla 4° edizione e sostiene le migliori imprese italiane nate negli ultimi tre anni (dopo il 1° gennaio 2016 per il 2019) che hanno saputo riscoprire le tradizioni, promuovere il proprio territorio e la comunità, innovare prodotti e processi e costruire il futuro. Il premio nazionale verrà assegnato il 28 novembre a Roma: nelle prime tre edizioni ci sono state oltre 2100 imprese candidate, con più di 60 eventi territoriali di premiazione.

Tante le opportunità per le imprese che, candidandosi al Premio, entreranno a far parte di una vera e propria comunità di startup che, anche dopo le premiazioni territoriali e quella nazionale, potrà godere di possibilità di confronto e un programma di alta formazione dedicato. Ventimila euro, una settimana di vacanza presso una struttura Bluserena, due anni di noleggio a lungo termine di un’auto, oltre alla partecipazione a importanti masterclass realizzate con la collaborazione dei partner di 'Cambiamenti', sono i principali premi in palio che, insieme ad alcuni servizi e altre opportunità, mette a disposizione Cna con il supporto di Artigiancassa, e una straordinaria rete di partner.

"Un’iniziativa che afferma l’attenzione di Cna alla crescita economica del Paese e al fondamentale apporto delle nuove imprese - dichiarano il presidente Cna Pisa Matteo Giusti e la presidente dei Giovani di Cna Pisa Maria Celeste Pierozzi - 'Cambiamenti' vuole valorizzare la propensione delle neo piccole imprese italiane all’innovazione e al cambiamento dei processi e delle tipologie di produzione. Il numero delle adesioni, 10 imprese iscritte, testimonia che anche quest’anno il premio riscuoterà l’attenzione dei giovani imprenditori e delle nuove imprese".

I premi

Alla seconda e terza neo-impresa classificata:

- € 5.000 in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding

- € 2.000 in voucher di servizi di consulenza presso la sede CNA territoriale più vicina

- 2 anni di adesione al sistema Cna e alle sue opportunità

Alla migliore neo-impresa dell’anno:

- € 20.000 in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding

- € 2.000 in voucher di servizi di consulenza presso la sede Cna territoriale più vicina

- 2 anni di adesione al sistema Cna alle sue opportunità

- Una settimana di vacanza presso una struttura 4* Bluserena

- 2 anni di noleggio a lungo termine di un’auto con KSRent

Le imprese partecipanti