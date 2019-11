Premio Giovani Imprenditori: 7 eccellenze celebrate al Bastione Sangallo

Adattarsi ai cambiamenti, superare le difficoltà, trovare un'opportunità anche di fronte alle situazioni più critiche. In una parola: Resilienza. E' questo il tema scelto per la quindicesima edizione del Premio Giovani Imprenditori di Confcommercio Provincia di Pisa, in programma venerdì 15 novembre al Bastione Sangallo. Per la prima volta il Premio avrà come scenario la suggestiva location all'interno del Giardino Scotto, allestito in ogni dettaglio per ospitare la kermesse ideata dal Gruppo Giovani Imprenditori Confcommercio Pisa.

Ad aprire la giornata che vedrà premiate sette aziende d'eccellenza dislocate in tutta la provincia, sarà la visita guidata 'Alla scoperta del Bastione Sangallo', organizzata alle 16 da Confcommercio Professioni Provincia di Pisa con l'introduzione storico artistica di Silvia Piccini, e le esposizioni dell'architetto Rino Pagni e dell'ingegnere Braian Ietto. Parteciperanno al convegno la presidente di Confcommercio Provincia di Pisa Federica Grassini, il presidente del Gruppo Giovani Confcommercio Provincia di Pisa Francesco Ciampi, il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini, il sindaco di Pisa Michele Conti, il direttore generale Banca Popolare di Lajatico Daniele Salvadori. Moderatore sarà il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli.

"Un tema trasversale e di particolare interesse per gli imprenditori - annuncia il presidente del Gruppo Giovani Francesco Ciampi - spesso chiamati a confrontarsi e adattarsi alle più disparate condizioni esterne. La resilienza verrà analizzata dal punto di vista personale e imprenditoriale, una dote fondamentale per avere la forza di rialzarsi dopo una calamità naturale o una malattia, sopravvivere in condizioni esterne di illegalità e di grande difficoltà".

"I nostri giovani imprenditori sono i precursori e un esempio per gli stessi senior, affrontando negli anni temi decisivi quali formazione, credito, fiscalità, turismo, sempre andando nel profondo. Sono quasi 400 le persone che hanno già confermato la loro presenza, il successo è assicurato" è il commento del direttore di Confcommercio Federico Pieragnoli. "Chi fa l'imprenditore in Italia - rilancia il presidente della CCIAA di Pisa Valter Tamburini - deve essere resiliente di natura, oltre le difficoltà del mercato e del sistema paese a partire da pressione fiscale e burocrazia". Infine l'assessore al commercio del comune di Pisa Paolo Pesciatini: "Il tema della resilienza deriva dalla fisica e con il tempo ha contaminato altri saperi come la psicologia. Si vuole mettere in luce la capacità di reagire e di far fronte alle complessità, leggendo i cambiamenti non come minacce ma come opportunità".

"C'è stato un tempo in cui il fare impresa era un orgoglio familiare ed era premiante - la chiosa della presidente di Confcommercio Federcia Grassini - alla base un grande sacrificio che permetteva per fare sviluppo e assumere nuovo personale. Dal carico burocratico ad una fiscalità eccessiva alla concorrenza sleale, come imprenditori siamo costretti a fare impresa nonostante tutto e chi ha responsabilità politiche non può voltarci le spalle".

Alle 17 il Premio entra nel vivo, con il convegno '#Resilienza – L'impresa nonostante tutto', dove l'esperto di leadership e guru dei mental coach Roberto Re e l'ex campione europeo di pallavolo Giacomo 'Jack' Sintini parleranno della capacità di affrontare e superare eventi traumatici e periodi di difficoltà. Al termine del convegno, a ingresso libero e gratuito, l'appuntamento con la Cena di Gala nei locali del Bastione Sangallo.

Il premio Giovani Imprenditori, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, è realizzato con il contributo della Camera di Commercio di Pisa e il patrocinio del comune di Pisa. Sponsor della manifestazione: Banca Popolare di Lajatico, Enegan Luce e Gas, Assicurazioni Generali.