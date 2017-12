Camera di Commercio: a due aziende di Navacchio il Premio Innovazione 2017

Mattinata di premiazioni quella che si è svolta oggi presso le sale del M.A.C.C. (Meeting Art and Craft Center) della Camera di Commercio di Pisa. Prima la consegna del Premio Innovazione 2017, una pergamena e 15mila euro per ciascuna delle due aziende pisane premiate. Successivamente è stata la volta dei 26 migliori diplomati negli Istituti Tecnici e d’Arte della provincia di Pisa nell’anno scolastico 2016/2017 con i Premi di Studio 'Giuseppe Fascetti' e 'Giulio Bernardini'. Anche per i ragazzi e le ragazze una pergamena e un assegno da 700 euro lordi. La Cerimonia si è conclusa con la visita alla mostra «SCART®: il lato bello e utile del rifiuto» ospitata al piano terreno del M.A.C.C.: un’iniziativa che vuole mostrare ai più giovani come si possa realizzare il recupero creativo ed il riuso dei rifiuti che, grazie alla mano sapiente dell’uomo, da 'scarti' diventano 'opere d’arte'.

“Con questa cerimonia - afferma Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio di Pisa - vogliamo mettere in contatto il mondo delle imprese innovative e quello degli studenti neo diplomati. Questo perché crediamo che da questa ibridazione possano nascere idee e contributi importantissimi affinché il nostro territorio possa crescere mantenendosi sulla frontiera dell’innovazione”.

Premio Innovazione 2017

Il Premio Innovazione, giunto quest’anno alla sua quattordicesima edizione per un totale di quaranta premi erogati fino ad oggi, è un riconoscimento riservato alle imprese pisane (di cui una micro) che hanno saputo innovare processi, prodotti o sperimentare nuove formule imprenditoriali. Delle trenta candidature pervenute due sono state le aziende, Nuvap Srl e Spazio Dati Srl, entrambe collocate nel Polo Tecnologico di Navacchio, che si sono aggiudicate i 15.000 euro dopo la selezione effettuata da un Comitato Tecnico composto da rappresentanti del mondo accademico, dell’economia e da esperti di innovazione: il Professor Paolo Ferragina dell’Università di Pisa, il Professor Fulvio Ricci della Scuola Normale Superiore, il Professor Andrea Piccaluga della Scuola Sant’Anna assieme ai rappresentanti del mondo dell’economia Francesco Ciampi, Jonni Guarguaglini, Riccardo Toncelli, Marta Zampaglione e della Camera di Commercio, Andrea Zavanella. A consegnare la pergamena sono stati il presidente della Camera di Commercio Valter Tamburini e l’Assessore del Comune di Cascina, Luca Nannipieri. Il sindaco di Trento Alessandro Andreatta, dove ha sede una delle aziende premiate (Spazio Dati Srl), ha fatto pervenire una lettera con la quale esprime le congratulazioni all’impresa. Di seguito un profilo delle imprese premiate.

Premi di Studio 'Giuseppe Fascetti' e 'Giulio Bernardini'

Sono 26 i ragazzi e le ragazze che hanno ricevuto la pergamena ed i 700 euro lordi dei Premi di Studio messi in palio quest’anno dalla Camera di Commercio di Pisa per ricordare l’impegno nella Giunta dell’Ente Camerale Pisano del Cavaliere del Lavoro Giuseppe Fascetti e dell’Ingegner Giulio Bernardini. Si tratta di riconoscimenti rivolti ai migliori diplomati negli Istituti Tecnici, il premio Giuseppe Fascetti è giunto alla 64ª edizione, e degli Istituti d’Arte, il premio Ingegner Giulio Bernardini arriva alla 29ª edizione.

Qui sotto l’elenco dei ragazzi premiati dal presidente della Camera di Commercio di Pisa Valter Tamburini e dal delegato dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Pisa, Michela Lupìa, suddivisi per Istituto.

Premio di Studio 'Cavaliere del lavoro Giuseppe Fascetti' (21 premiati)

Tutti centisti i diplomati degli Istituti Tecnici “Leonardo Da Vinci” di Pisa, “G. Marconi” di Pontedera, " G. Fascetti" di Pisa e “A. Pacinotti” di Pontedera.

Istituto Tecnico Industriale Statale "L. Da Vinci" di Pisa (10): Nicola Berti, Stefano Bianchettin, Tiziano Buzzigoli, Tommaso Filidei, Marco Imbelli Cai, Alessio Lusci Gemignani, Samuele Mannino, Federico Peri, Paolo Sferrazza, Giacomo Talini

Istituto Professionale Statale "A. Pacinotti" di Pontedera (7): Agnese Cavazzi, Simone Felci, Aurora Lucchesi, Luca Montagnani, Alberta Marottoli, Asia Rosini, Gabriele Scali

Istituto Tecnico Industriale Statale "G. Marconi" di Pontedera (3): Michael Gorini, Davide Pelliccia, Alice Pigato

Istituto Professionale Statale " G. Fascetti" di Pisa (1): Giuseppe Saija

Premio di Studio 'Ing. Giulio Bernardini' (5 premiati)

Istituto Statale d'Arte "F. Russoli" di Pisa- Cascina (5): Melissa Arena, Luca Lo Bartolo, Jasmine Morandini, Benedetta Mordenti, Marina Nicoletti