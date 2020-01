Scuola Normale: 7mila euro per il Premio di laurea 'Carlo Azeglio Ciampi'

La Scuola Normale ha pubblicato il bando per l’assegnazione del Premio di laurea 'Carlo Azeglio Ciampi', dedicato alla figura dell’ex Presidente della Repubblica, normalista, e finanziato dalla Fondazione Livorno.



Il premio, di 7.000 euro lordi, sarà assegnato da una commissione presieduta dal direttore della Scuola Normale (o da un suo delegato) sulla base della valutazione di titoli, tra cui la tesi di laurea conseguita negli ultimi due anni in ambito umanistico, in particolare nelle seguenti discipline: Letteratura e filologia moderna, Linguistica, Storia antica e filologia classica, Storia dell’arte e archeologia, Storia e paleografia. A parità di merito, costituirà titolo preferenziale essere residenti da almeno due anni nella provincia di Livorno. La domanda deve essere inviata entro il 14 febbraio 2020 a segreteria.studenti@ sns.it.



Carlo Azeglio Ciampi, decimo Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro del Tesoro e del bilancio, Governatore della Banca d’Italia, è stato allievo della Classe di Lettere della Scuola Normale, dal 1937 al 1941, in particolare del corso di Filologia classica e letteratura greca. Era nato a Livorno il 9 dicembre del 1920.