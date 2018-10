Università: Unicoop Firenze premia gli allievi del Master in Marketing Management

Sono Simone Antonelli, Matteo Baldi, Federico Dalla Battista, Diletta Finocchi e Andrea Raffagnagi gli allievi del Master Marketing Management dell’Università di Pisa che Unicoop Firenze ha premiato in occasione della quarta edizione del Premio Project Work, svoltasi venerdì 12 ottobre 2018 presso l’Auditorium delle Officine Garibaldi.

Divisi in gruppi, gli allievi hanno presentato le loro proposte all’azienda, rappresentata da Andrea Timpano, responsabile Marketing, Andrea Frediani, direttore Logistica, Viviana Bucaletti e Rossella Molinari della Direzione Risorse Umane. A completare la commissione c’erano il direttore del master Daniele Dalli e il vicedirettore Alessandro Gandolfo, oltre a Lorenzo Lupi, trade marketing manager in Lucart, presente in qualità di uditore.

Dopo le edizioni con Barilla, Sammontana e Decathlon, quest’anno gli allievi sono stati chiamati a sviluppare un progetto di comunicazione rivolto ai soci attuali e potenziali per Unicoop Firenze. L’iniziativa si colloca nell’ambito della strategia di Unicoop per diffondere e sostenere i propri valori presso il pubblico, con particolare riferimento alla sostenibilità, l’autenticità e il rapporto con il proprio territorio. I complimenti sono andati a tutti i partecipanti, in quanto ogni proposta ha ricevuto apprezzamento da parte della commissione.

Il Premio Project Work chiude l’anno accademico. Infatti, sino al 5 novembre, sarà possibile iscriversi alla nuova edizione del master, che partirà il 30 novembre 2018.