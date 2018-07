Turismo: presentato il nuovo logo di 'Costa Toscana'

La torre di avvistamento come simbolo della Costa Toscana. Elemento che sta sulla costa, ma guarda il mare; anello di congiunzione tra mare ed entroterra, come sottolinea il payoff: tesori di mare, tesori di terra. E un invito chiaro: Vivila! E' questa la nuova brand image di Costa Toscana, presentata ieri sera a Marina di Pisa e nata dal percorso lanciato dalla Commissione per la Ripresa economico-sociale della Toscana costiera.

All'evento sono intervenuti: Simone Tempesti, amministratore del Porto di Pisa; Antonio Mazzeo, presidente della Commissione Costa; Eugenio Giani, presidente del Consiglio Regionale; Paolo Pesciatini, assessore al Turismo di Pisa; Valter Tamburini, presidente della Camera di Commecio di Pisa; Alberto Peruzzini, direttore di Toscana Promozione Turistica e Stefano Ciuoffo, assessore regionale al Turismo che ha chiuso la serata.

"Con questo nuovo logo - ha dichiarato Stefano Ciuoffo durante il suo intervento di chiusura - vogliamo dare uno strumento in più alle località costiere e all'arcipelago toscano per promuoversi al meglio, creando un'azione di immagine coordinata che possa richiamare subito alla vista il concetto delle vacanze al mare e nelle sue vicinanza in Toscana, che non è solo città d'arte. Al pari di altre importanti regioni che hanno investito su una brandizzazione fortemente marcata per promuovere la propria riviera anche noi puntiamo così a dare un nuovo strumento di promozione turistica a supporto ai neo istituiti ambiti territoriali, che potranno declinare ognuno secondo le proprie caratteristiche, pur rimanendo dentro una cornice comune. Vogliamo consolidare e sviluppare flussi turistici nelle varie località che compongo la multiforme bellezza della Toscana costiera".

"Il turismo - ha commentato Antonio Mazzeo - è da sempre uno dei settori strategici per il tessuto economico e produttivo della Toscana. Viviamo, infatti, in una regione straordinaria che racchiude un patrimonio unico, di fronte al quale non possiamo però restare fermi e pensare solo di vivere di rendita. Per quanto possa sembrare incredibile, sono sicurissimo che tante parti della nostra regione abbiano ancora grandi margini di crescita e siano pronte per essere conosciute ed apprezzate dal grande pubblico internazionale. Il marchio Costa Toscana (così come quello 'Isole Toscane' che lo accompagna) nasce per questo".

"Non un brand 'sostitutivo' di quelli esistenti - ha continuato Mazzeo - ma un contenitore nuovo e innovativo che punta a promuovere in maniera integrata e tematica le varie realtà del nostro territorio, aiutando da un lato gli operatori nella delicata opera di destagionalizzazione e dall'altra le istituzioni locali nel decisivo ruolo di promozione e marketing territoriale. E' una sfida ambiziosa, lo sappiamo bene. Ma siamo fermamente convinti che, giocandola tutti insieme e sotto la nuova bandiera della 'Costa Toscana', potremo vincerla. E in quel caso, a vincere, sarà tutta la Toscana".

L'obiettivo, quindi, non è quello di promuovere i grandi centri quanto piuttosto le tante realtà ancora "nascoste", ma che racchiudono in sé "la vera essenza della Toscana".

