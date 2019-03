Fornacette, nuova palestra a due piani ed ecosostenibile: il progetto

E' stato presentato questa mattina, 16 marzo, alla cittadinanza, il progetto, concepito dal team di RTP Arteco, per realizzare il nuovo palazzetto dello sport di Fornacette che sorgerà a fianco della scuola primaria e potrà essere utilizzata anche come palestra dell’istituto.



La 'Casa dello Sport di Fornacette', come è stata definita, costerà 3,5 milioni di euro. Soldi che, ha specificato l’assessore al Bilancio del comune di Calcinaia, Cristiano Alderigi, "saranno coperti con il finanziamento di 2 milioni di euro da parte del MIUR. La restante parte, ovvero 1,5 milioni di euro, sarà invece a carico del Comune e sarà coperta da oneri di urbanizzazione e alienazioni. Confidiamo di poter attingere a nuovi finanziamenti qualora si presentasse l’occasione per evitare anche la spesa che adesso risulta a carico del Comune. Mi preme invece sottolineare, come anche quest’opera, al pari di tutte le altre che abbiamo realizzato o andremo a realizzare, sia completamente ecosostenibile ed ecocompatibile. Mi fa piacere ribadirlo il giorno dopo lo sciopero del clima".

Tornando al Palazzetto dello Sport di Fornacette, il sindaco, Lucia Ciampi, ha fatto notare che "la realizzazione della palestra sarà l’ennesima che afferisce al comparto della scuola e che ha ricevuto un finanziamento davvero importante, segno che il Comune sa presentare progetti validi e già cantierabili".

La struttura si svilupperà su due piani e rispetterà le regole delle norme 'Silver 1' richieste, ad esempio, dalla federazione italiana pallacanestro. Questo significa che la struttura sarà dotata di un campo regolamentare in parquet adatto sia per partite di pallavolo sia per gare di basket con tribuna annessa da 250 spettatori, 4 spogliatoi per gli atleti, 2 spogliatoi per gli arbitri ed un’infermeria facilmente accessibile all’esterno, in caso di necessità, per le ambulanze. Al piano superiore, per volere dell’amministrazione, è stata inoltre progettata una palestra di 254 mq che può essere utilizzata per l’allenamento o per l’attività di altre discipline sportive che non hanno bisogno di utilizzare il campo centrale.

Nella struttura è stata predisposta anche una zona bar, mentre all’esterno la Casa dello Sport disporrà di due campi sintetici, uno dei quali compatibile con la realizzazione di una pista da pattinaggio, un parcheggio da 74 auto e 2 posti per i pullman di grandi dimensioni. Da evidenziare anche il fatto "che il palazzetto - ha precisato l’assessore all’Istruzione, Maria Ceccarelli - sarà collegato direttamente alla scuola attraverso un pergolato coperto in modo tale che i ragazzi potranno raggiungere facilmente la palestra senza bagnarsi anche in caso di pioggia".

Per realizzare l'intervento serviranno 18 mesi di lavori e, nel corso del 2019, il progetto andrà a gara per la realizzazione. "Nei prossimi giorni - sottolinea infine l'assessore allo Sport, Roberto Gonnelli - partirà la realizzazione dei nuovi campi da tennis di Fornacette, un’opera del valore di 840mila euro per cui abbiamo chisto un finanziamento di 400mila euro, relativo al bando sport e periferie. Voglio inoltre sottolineare come siano in fase di completamento anche i lavori al Palazzetto dello Sport di Calcinaia. In questo caso abbiamo investito complessivamente 270mila euro. A queste opere occorre aggiungere la ristrutturazione, l’efficientamento e l’adeguamento antisismico della palestra della scuola media di Calcinaia un intervento del valore di 600mila euro completamente finanziato".

