L'associazione 'Cittàperta' si presenta ai cittadini

Prima uscita pubblica dell’associazione politico-culturale 'Cittàperta' mercoledì prossimo, 27 marzo, alle 18,30 presso il Ristorante del Quore in via del Cuore n. 1 a Pisa. Durante la serata sarà presentata l’associazione e sarà possibile iscriversi (previsto un buffet a 10 euro con la tessera a 15 euro).

“Sarà l’occasione per presentarci - afferma il presidente Ivan Acerbi - e per aprire il tesseramento a Cittàperta. Per i prossimi mesi vogliamo lanciare una campagna sul territorio cittadino con un questionario per capire i problemi di ogni quartiere e per chiedere ai cittadini qual è il loro giudizio sull’attuale amministrazione a un anno circa dalle elezioni”.

"L’associazione - sottolineano dal gruppo promosso da Dario Danti - vuole riaffermare i valori propri di una società accogliente, vivibile, plurale e antifascista. 'Cittàperta' vuole ripartire dal territorio, dai quartieri e dai problemi concreti dei cittadini per rinnovare il senso della comunità e del bene comune. 'Cittàperta' si batte per la tutela ed il pieno riconoscimento di tutti i diritti civili, contro ogni forma di violenza, per costruire una comunità inclusiva e solidale. L’impegno concreto per non abbandonare a se stesse le situazioni di precarietà e marginalità, per difendere e ampliare i diritti e le tutele di tutti i lavori, per combattere le crescenti disuguaglianze di reddito e di opportunità".